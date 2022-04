Oster-Gottesdienste in Fehlheim

Fehlheim. Die Pfarrgruppe Fehlheim/Zwingenberg rund um die sowie an den Feiertagen zu folgenden Gottesdiensten ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Donnerstag (14.) wird der Abendmahlsgottesdienst um 17.30 Uhr in Sankt Bartholomäus in Fehlheim und um 19.30 Uhr in der Kirche Mariae Himmelfahrt in Zwingenberg gefeiert.

Am Karfreitag (15.) findet in beiden Kirchen der Kreuzweg für Erstkommunion-Kinder und jüngere Kinder statt – um 11 Uhr in Zwingenberg, um 13 Uhr in Fehlheim. Die Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu beginnt in beiden Kirchen um 15 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Am Samstag (16.) um 21 Uhr findet die Feier der Osternacht für die Pfarrgruppe in Fehlheim statt. Die Gottesdienste am Ostersonntag und Ostermontag sind wie folgt: Am Sonntag (17.) und Montag (18.) beginnen die Gottesdienste jeweils um 9 Uhr in Fehlheim, um 10.30 Uhr in Zwingenberg. Das österliche Abendlob ist am Ostersonntag um 17 Uhr in Fehlheim, heißt es in der Pressemitteilung abschließend. red