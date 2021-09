Ortsvorsteher zu Gast bei der SPD

Bensheim. Im Vorfeld der am Donnerstag (9.) stattfindenden Sitzung der Ortsbeiräte von Fehlheim und Schwanheim beschäftigt sich die SPD-Fraktion in ihrer Sitzung am Dienstag (7.) mit der Kindergartensituation in den beiden Stadtteilen. Fraktionsvorsitzende Eva Middleton lädt für 19 Uhr ins Hotel Felix ein.

Sichtweise der Ortsbeiräte

Als Gäste nehmen die Ortsvorsteher Stefan Stötzel (Fehlheim) und Konrad Klapfenberger (Schwanheim) teil. Bei diesem Meinungsaustausch geht es insbesondere um die Sichtweise der beiden Ortsbeiräte. Diese haben bekanntlich der geplanten Errichtung einer siebengruppigen Groß-Kita eine Abfuhr erteilt und bevorzugen stattdessen dezentrale Einrichtungen mit fünf Gruppen in Fehlheim und zwei Gruppen in Schwanheim. Eltern und Erzieherinnen sowie die örtlichen Kirchengemeinden stützen – wie bereits mehrfach berichtet – die Position der Ortsbeiräte.

Nach einem Beschluss in der vorigen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung in Richtung Groß-Kita sollte während der Sommerpause bei den Akteuren vor Ort durch entsprechende Informationen Überzeugungsarbeit bezüglich der getroffenen Entscheidung geleistet werden, schreibt die Fraktion in ihrer Pressemitteilung.

Vorläufige Jahresabschluss

Eine erste Beratung über den vorläufigen Jahresabschluss 2020 zum Haushalt, die Vorbereitung von Anträgen und Anfragen zur Oktober-Sitzung der Stadtverordnetenversammlung sowie weitere aktuelle Themen runden die Tagesordnung der Fraktionssitzung ab. red

