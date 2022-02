Ortstermin der FWG an der Lauter

Bensheim. Die Freie Wählergemeinschaft Bensheim (FWG) bespricht bei ihrer Videokonferenz am Dienstag (22.) um 20 Uhr die vorliegenden Antworten der Verwaltung sowohl zu den Anfragen der Fraktionen zu der für den 17. Februar terminierten, aber coronabedingt abgesagten Stadtverordnetenversammlung als auch zu der Sitzung am 31. März.

Kita-Neubau und CBM-Gelände

Von besonderem Interesse sind für die FWG die Antworten zu folgenden Themen: Kita-Neubau für Fehlheim, Langwaden und Schwanheim, Sachstand des Bebauungsplanes für das ehemalige Gelände der Christoffel-Blinden-Mission in Schönberg, Herausnahme von städtischen Wäldern aus der Bewirtschaftung, Umgestaltung des Spielbereiches am Wambolter Hof und der Uferbereiche der Lauter.

Thema Umgestaltung

Zu dem Projekt Umgestaltung des Spielbereiches am Wambolter Hof und der Uferbereiche der Lauter trifft sich FWG am Dienstag zuvor bei einem Ortstermin um 15 Uhr am Wambolter Hof, um sich die derzeitige Situation und die Konsequenzen der geplanten Umgestaltung vor Augen zu führen.

Zu dem Ortstermin und zu der Videokonferenz sind interessierte Bürgerinnen und Bürger eingeladen. Die Zugangsdaten zu der Zoom-Videokonferenz können per SMS unter Angabe der Kontaktdaten an die Handynummer 0157/50629598 angefragt werden. red