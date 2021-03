Bensheim. Zu einem Ortstermin trifft sich die Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) am Dienstag (6.) um 18 Uhr am Mini-Kreisel in der Schwanheimer Straße. Der Mini-Kreisel ist nach der Überquerung der A 5 an der Abzweigung der Schwanheimer Straße zur Straße An der Hartbrücke zu finden.

Dort verläuft die kürzlich freigegebene Verlängerung des Radweges in der Schwanheimer Straße bis hin zum Leica-Kreisel. „Die Verlängerung des Radweges bis zum Leica-Kreisel war für uns in der letzten Wahlperiode ein wichtiges Projekt für die Förderung des Radverkehrs. Als BfB haben wir zusammen mit der CDU und der GLB die Verlängerung dieses Radweges vereinbart und auf den Weg gebracht“, betont Stadtrat Andreas Born.

Im Anschluss an den Ortstermin entscheiden die Stadtverordneten, der Vorstand und die Ortsbeiräte der Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) über die Wahl des Fraktionsvorstandes, der Vorschlag über die Magistratsliste der BfB und die Entscheidung, wer in welchen der Ausschüsse der Stadtverordnetenversammlung die BfB vertreten soll.

Die Stadtverordneten der BfB werden in der Sitzung über die Gespräche mit anderen Fraktionen über Formen der Zusammenarbeit in der neugewählten Stadtverordnetenversammlung berichten. „Wir hoffen, dass in der aktuellen Wahlperiode die entstanden Fronten in der abgelaufenen Wahlperiode abgebaut werden und an deren Stelle eine kollegiale Zusammenarbeit über Fraktionsgrenzen hinweg entsteht“, heißt es in der BfB-Mitteilung. red

