Ortstermin an der Bahnüberführung

Bensheim. Die Überführung der Bahntrasse in der Gartenstraße soll voraussichtlich im Jahr 2026 durch einen Neubau ersetzt werden, weil sich festgestellte Mängel durch eine Instandhaltung nicht mehr sinnvoll beseitigen lassen.

Mit dem Vorhaben, das von der Deutschen Bahn verantwortet wird und an dem sich die Stadt beteiligen muss, befasst sich die CDU-Fraktion bei ihrem heutigen (8.) Ortstermin um 19 Uhr.

Sowohl für Fußgänger und Radfahrer als auch den Fahrzeugverkehr ist es aus Sicht der Christdemokraten sehr wichtig, hierbei eine ausreichende und zeitgemäße Breite der Wege sowie Fahrbahn vorzusehen. Die Verbindungen, die sich an dieser Stelle in nördlicher und südlicher Richtung ergeben, seien ebenfalls einzubeziehen und in die Überlegungen mitzudenken.

Treffpunkt ist auf der Ostseite der Bahnüberführung im Bereich des Fußgängerüberwegs an der Dammstraße. Hier werden die verschiedenen Varianten den Mitgliedern der CDU-Fraktion erläutert. Die Union unterstütze grundsätzlich eine Verbesserung der aktuellen Situation, die sich mit dem Bauvorhaben erreichen lässt. red

