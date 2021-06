Ortstermin an der Bahnüberführung

Bensheim. Im Rahmen ihrer nächsten Sitzung beschäftigt sich die SPD-Fraktion mit der für 2026/2027 geplanten Erneuerung der Eisenbahn-Überführung in der Gartenstraße in Bensheim durch die Deutsche Bundesbahn. Dazu lädt die Vorsitzende Eva Middleton für Dienstag, 8. Juni, um 18.30 Uhr zunächst zu einem Ortstermin ein.

Die Gesamtkosten der vom Vorhabenträger bereits im Jahr 2019 vorgelegten Vorplanung belaufen sich für die von dort bevorzugte Variante auf rund 9,7 Millionen Euro. Auf den städtischen Kostenanteil in Höhe von voraussichtlich 5,2 Millionen Euro erwarte der Magistrat Zuschüsse von rund 2,6 Millionen Euro, schreibt die SPD.

Bei dieser Gelegenheit werde man auch über die damit einhergehende Nord-Süd-Radwegeverbindung im Bereich der Gartenstraße sprechen, heißt es in einer Pressemitteilung der Fraktion. Dazu hatte die Stadtverordnetenversammlung in ihre Mai-Sitzung auch einen Prüfantrag an den Magistrat beschlossen.

Die Sitzung wird im Hotel Felix fortgesetzt. Anträge und Anfragen zur nächsten Sitzungsrunde stehen dabei ebenso auf der Tagesordnung wie die Vorbereitung der Haushaltsklausur am 12. Juni. Adriana Filippone wird zudem einen aktuellen Sachstandsbericht zum Projekt „365 Tage Bensheim“ geben. red

