Bensheim. Das Ortsgericht Bensheim I (Hauptstraße 39, Alte Faktorei) ist am Donnerstag, 2. Februar, geschlossen. In dringenden Fällen steht das Ortsgericht Bensheim II (Rodauer Straße 25) am Dienstag von 17 bis 19 Uhr zur Verfügung. Telefonisch ist das Ortsgericht II unter 06251 71182 erreichbar. Ein Anrufbeantworter ist geschaltet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Donnerstag, 26. Januar, und Dienstag, 31. Januar, ist das Ortsgericht Bensheim I geöffnet. ps