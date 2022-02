Bensheim. Das Ortsgericht Bensheim I (Hauptstraße 39) bleibt am heutigen Dienstag (1.) krankheitsbedingt geschlossen.

Eine Vertretung ist über das Ortsgericht Bensheim II in der Rodauer Straße 25 in Fehlheim geregelt (Dienstag, 17 bis 19 Uhr), heißt es in der Pressenotiz der Stadt. ps

