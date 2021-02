Schönberg. Die erste Sitzung des Ortsbeirates Schönberg im neuen Jahr war die 22. Zusammenkunft des Gremiums in der zu Ende gehenden Legislaturperiode und dürfte auch die letzte der Amtsperiode gewesen. Für ein Mitglied war es überhaupt die letzte Aktivität im kommunalpolitischen Ehrenamt, denn er wird bei der Kommunalwahl im März nicht mehr antreten.

„Nach fast 40 Jahren“ im Ortsbeirat nahm Klaus-Peter Koch für sich in Anspruch, sich zurückzuziehen. Dass ihm in den vergangenen Jahrzehnten sein Engagement wichtig war, verdeutlichte auch seine letzte Präsenz am Montagabend. Trotz seines Geburtstages war er ins Gemeinschaftshaus gekommen, wo sich das Gremium pandemiebedingt getroffen hatte. Hier war auch für die Besucher ausreichend Platz, die Abstandsregeln einzuhalten.

„Noch beim Schullehrer“ (Josef Wettig von 1981 bis 1989) habe er angefangen, dann kamen die Ortsvorsteher Peter Karn (1989 – 1997), Walter Schebeck (1997 – 2006) und seit 2006 Michael Lortz. Letzterer wird – wie die übrigen Ortsbeiratsmitglieder Holger Steinert, Klaus Schulz, Rudolf Volprecht und Anja Schmitt – bei der Wahl im März wieder antreten und möglicherweise seine vierte Amtsperiode als Ortsvorsteher starten. Nicht mehr dabei sein wird auch Rita Schuh, die am Montagabend aber nicht anwesend war. Holger Steinert hatte sich ebenfalls entschuldigt.

Michael Lortz nutzte nach Erledigung der wenigen Tagesordnungspunkte die Gelegenheit, sich für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen fünf Jahren zu bedanken. Er hatte sich damit dem Dank von Stadtrat Oliver Roeder angeschlossen, der die Sitzungen des Ortsbeirates als Vertreter der Stadt regelmäßig besucht. Er betonte die sachliche und konstruktive Zusammenarbeit und übermittelte auch die Grüße des Magistrats und der Bürgermeisterin Christine Klein. Diese wollte ursprünglich zur Sitzung kommen, war aber dann terminlich verhindert. Deutlich machte der Ortsvorsteher außerdem, dass man sich von den ausscheidenden Mitgliedern noch gebührend verabschieden werde, wenn es die Rahmenbedingungen wieder zulassen.

In seinen Mitteilungen hatte Lortz an verschiedene Anfragen aus der Bevölkerung erinnert, die es seit der letzten Sitzung gegeben hatte.

Darunter ging es auch um die Verkehrssituation im Bereich Am Schlosspark. Die Straße werde scheinbar nach wie vor als Umgehungsstraße genutzt. Das müsse weiter beobachtet werden – und auch für die Stichstraße zum Schloss möchte der Ortsbeirat eine geeignete Beschilderung zur Regelung des Verkehrs.

Schon 2018 hatte der Ortsbeirat im Rahmen seiner Ortsbegehung auf den Sanierungsbedarf an der Stützmauer zum Gerstengrund aufmerksam gemacht. Inzwischen besteht hier offenbar Handlungsbedarf durch den KMB, denn die Straße sei aktuell für den Verkehr gesperrt, wodurch die Andienung zum Schloss nicht möglich sei.

Eingetroffen und im Haus am Dorfplatz eingelagert seien inzwischen auch die mit den 1000 Euro für die Stadtteile angeschafften beiden Stellwände. Noch vor Weihnachten sei die Nestschaukel auf dem Spielplatz am Dorfplatz installiert worden und füge sich gut in die Anlage ein.

Der Teich am Friedhof präsentiere sich wieder als ansehnliche Anlage, man müsse aber darauf achten, dass er nicht wieder zuwachse, so Lortz. Hingewiesen wurde von ihm auch auf die ersten erfolgten Arbeiten am Regenrückhaltebecken am Ende des Hofweges.

Nach wie vor wartet der Ortsbeirat noch auf eine Stellungnahme von Hessen Mobil bezüglich der Ergebnisse aus dem Lärmaktionsplan. Die schon im vergangenen Jahr mitgeteilte Begründung, dass wegen Corona bisher noch keine Besprechung der Thematik möglich gewesen sei, ist für das Gremium trotz Pandemie nicht nachvollziehbar.

Jetzt hofft der Ortsbeirat – auch vor dem Hintergrund der anstehenden Kommunalwahl – etwas mehr Bewegung in die Sache zu bekommen. Denn auch seitens des Kreises Bergstraße als zuständige Straßenverkehrsbehörde stehe trotz mehrfacher Erinnerung eine Stellungnahme nach wie vor aus.

Rudolf Volprecht erinnerte daran, dass für bestimmte Streckenabschnitte der B 47 im Ortskern sowohl tagsüber als auch nachts die Überschreitung von Lärmschutzwerten festgestellt worden seien, die die zuständigen Behörden zur Ergreifung von Maßnahmen verpflichteten.

Verkehrszählung gefordert

Da die Überschreitung der Lärmschutzwerte allein auf Berechnungen beruhe und betroffene Anwohner unter bestimmten Bedingungen auch Anrecht auf eine Bezuschussung von Schallschutzmaßnahmen am Haus haben, stellte der Ortsbeirat drei Forderungen. Zum einen wird jetzt die Stellungnahme der Verkehrsbehörde beim Kreis erwartet und es sollen Lärmmessungen vorgenommen sowie eine Verkehrszählung durchgeführt werden, um die tatsächliche Belastung für die Anwohner festzustellen.

Diese Forderung wurde ebenso einstimmig beschlossen, wie die vorgeschlagene Besetzung des Ortsgerichts Bensheim I, das neben Bensheim-Mitte, Auerbach, Hochstädten, Wilmshausen und Zell auch für Schönberg zuständig ist. Nach Ablauf seiner bisherigen Amtszeit hatte der Ortsbeirat keine Einwände, die Amtszeit von Ortsgerichtsschöffe Bernhard Emig um weitere zehn Jahre zu verlängern.

Ein weiterer, von Volprecht geäußerter Wunsch an die Stadtverwaltung gilt einer topographischen Karte vom Schloss Schönberg. Volprecht geht es dabei vor allem um die der Nibelungenstraße zugewandten Seite und die hier vorhandenen Höhenverhältnisse.