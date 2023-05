Origami und Fleurogami

Bensheim. Origami, so heißt die japanische Technik, bezeichnet die Kunst des Papierfaltens. Ausgehend von einem zumeist quadratischen Blatt Papier entstehen durch Falten zwei- oder dreidimensionale Objekte. Von Fleurogami ist die Rede, wenn Papierblumen gebastelt und gefaltet werden.

In einem Kurs der Kreisvolkshochschule gestalten die Teilnehmer Origami-Tüten und -Boxen sowie eine Blüte, die man mit Geduld zu einem eindrucksvollen Blumenstrauß erweitern kann. Der Kurs findet statt am Dienstag, 23. Mai, von 18 bis 21 Uhr, Am Oberhof 17, in Schönberg. Die Kreisvolkshochschule bittet um Anmeldung, unter der Nummer 06251/172960 oder über www.kvhs-bergstrasse.de red