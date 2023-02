Orientalische Musik trifft auf westliche Traditionen

Bensheim. Für Sonntag, 12. Februar, um 17 Uhr lädt die Michaelsgemeinde zu einem Benefizkonzert in die Michaelskirche ein. Es wird ein Konzert der besonderen Klänge werden. Die drei Musiker verbinden mit ihrer Musik orientalische Musik mit westlichen Traditionen. Sie erproben neue Klänge und suchen die Grenzen ihrer Kultur zu überschreiten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sie laden ein zum Zuhören, zum Entspannen, zum Augen schließen und loslassen. Meditative orientalische Klangwelten treffen auf ein Meer an wohltuenden Sounds und wunderbaren Melodien. Einflüsse aus dem Orient treffen auf Elemente aus New Classics und Jazz.

Basem Darwisch ist ägyptische-deutscher Komponist und Oud-Virtuose. Die Oud ist ein arabisches Saiteninstrument, das gezupft wird. Rageed William spielt Nay, Duduk und Klarinette.

Mehr zum Thema Freizeit-Tipp Benefizkonzert in der Michaelskirche Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Bergstraße Bergsträßer Bühnen in dieser Woche Mehr erfahren

Der Musiker, der im Irak ausgebildet wurde, realisiert seit vielen Jahren musikalische Experimente, die einerseits die irakische Musikkultur bewahren und zugleich erweitern sollen.

Evelyn Huber lotet die musikalischen Möglichkeiten der Großen Konzertharfe aus und bewegt sich sowohl in der klassischen Musikszene also auch in der Erprobung neuer Klänge. In Verbindung mit der Musik werden Psalmen vorgetragen.

Der Eintritt ist frei. Es wird um eine Spende für das Schulprojekt in Njombe/Tansania gebeten. red