Orgelständchen am Sonntag

Gronau. Zum Geburtstag des Orgelbauers Bernhard Dreymann (geb. 1788) am Sonntag, 27. Juni, lädt die Evangelische Kirchengemeinde Gronau/Zell um 18 Uhr zu einer Andacht mit Orgelmusik in die Sankt- Anna-Kirche ein. Auf der historischen Orgel erklingen Werke von Komponisten aus dem zeitlichen und räumlichen Umfeld der Dreymann-Orgel von 1834, unter anderem von Christian Heinrich Rinck.

Der Organist Joachim Schreiber aus Simmern im Hunsrück gilt als hervorragender Kenner historischer Orgeln und wird das Instrument in seiner Vielfalt und Klangschönheit präsentieren. Die liturgische Leitung hat Pfarrerin Uta Voll.

In Gronau und Zell finden am 27. Juni keine weiteren Gottesdienste statt, eingeladen wird zum Gottesdienst um 9.30 Uhr in die Marienkirche nach Schönberg mit Vikarin Katharina Ruhwedel, teilt die Kirchengemeinde mit. red