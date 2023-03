Orgelkonzert mit zwei Kameras

Bensheim. Das Orgelkonzert zum 150. Geburtstag von Max Reger am Sonntag (19.) um 18.05 Uhr in der katholischen Stadtkirche Sankt Georg in Bensheim wird zum ersten Mal mit Zwei-Kamera-Technik auf die Großleinwand im Kirchenraum übertragen: Hand- und Fußarbeit des Interpreten Gregor Knop werden so auch optisch zu verfolgen sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es erklingen ausschließlich Werke von Max Reger, darunter das „Werk allergrößten Stils“ Fantasie und Fuge d-Moll op. 135b. Introduktion und Passacaglia d-Moll sowie Choralbearbeitungen und Werke aus den „Zwölf Stücken“ op. 59 ergeben ein vielseitiges Reger-Porträt mit allen klanglichen Errungenschaften der spätromantischen Orgelmusik.

Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine Spende gebeten. red