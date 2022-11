Orgelkonzert in Sankt Georg

Bensheim. Am morgigen Sonntag (27.) bringt Regionalkantor Gregor Knop in der Stadtkirche Sankt Georg seine Gesamtaufführung der Orgelwerke von drei großen Meistern zum Abschluss. Um 17 Uhr erklingen adventliche und freie Orgelwerke von Nicolaus Bruhns, César Franck und Maurice Duruflé. Alle drei haben Meilensteine in der Geschichte der Orgelliteratur gesetzt.

Nicolaus Bruhns hat im 17. Jahrhundert in Husum Musik geschrieben, die in der damaligen Zeit geradezu revolutionär war: virtuos, rhythmisch vertrackt, mit bisher ungehörten Effekten. Hervorzuheben ist in dem Programm zum 1. Advent die Passage „harpeggio“ im Praeludium in e-Moll, in dem er den besonderen Klang einer Harfe imitiert. Seine adventliche Choralfantasie über „Nun komm, der Heiden Heiland“ sprengt alle damaligen Maßstäbe.

César Franck war der große „Organistenmacher“ im ausgehenden 19. Jahrhundert, seine bahnbrechende „Erfindung“ war die französisch-sinfonische Orgelmusik: Er wollte mit seiner Orgel große Orchesterwirkungen erzeugen.

Maurice Duruflé hat ähnlich wie Nicolaus Bruhns ein relativ kleines, aber sehr besonderes Oeuvre hinterlassen. Mit dem „Scherzo“ steht das kleinste seiner Orgelwerke auf dem Programm, ein sehr delikates, farbenreiches Klangstück.

Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine Spende für die anstehende Sanierung der Elektrik der Klais-Orgel gebeten. red