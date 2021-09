Orgelkonzert in der Bergkirche

Auerbach. Zum „Tag des offenen Denkmals“ am Sonntag (12.) findet um 17 Uhr in der Auerbacher Bergkirche ein Orgelkonzert statt. Die Organisten der Bergkirche spielen ein abwechslungsreiches Programm mit Werken aus verschiedenen Epochen. So erklingen Stücke von Bach, Rinck und Reger sowie auch ein modernes Orgelwerk von Glass.

Der Eintritt ist frei, Spenden kommen aber der dringend erforderlichen Überholung der zweimanualigen Ott-Orgel zugute. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, für die Zuhörer gilt allerdings die 3 G-Regel, so die Veranstalter. red