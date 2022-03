Orchester mit neuem Vorstand

Bensheim. Kürzlich hat das Collegium Musicum Bergstraße seine Mitgliederversammlung abgehalten. Der Vorsitzende Hanns-Christian Wüstner berichtete über die schwere Zeit mit vielen Probenpausen während der Corona-Pandemie.

Dennoch hat das Orchester mehrere Konzerte im Herbst 2020 in Alsbach und in der Geschwister-Scholl-Schule Bensheim sowie im Herbst 2021 im Parktheater mit dem neuen Dirigenten Kushtrim Gashi und neuer Konzertmeisterin Petja Witek veranstaltet, die beide im Frühjahr 2020 nach dem Weggang von Bart Berzonsky gewonnen wurden.

In der GSS hat das Orchester auch einen neuen Probenraum gefunden, wofür es der Schulleitung sehr dankbar ist. Die Corona-Zeit hat der Verein durch Kontakthalten mit Zoom-Meetings, digitale Musikversuche bis hin zu einer gelungenen digitalen Weihnachtsfeier überbrückt. Trotz der widrigen Umstände zog der Vorsitzende ein positives Resümee, was man an dem großen Engagement der aktiven Mitglieder ablesen könne. Besonders der seit zwei Jahren amtierende Kassenwart Andreas Hoffmann brachte viele gute Initiativen ein.

Der Kassenwart berichtete von einer soliden Kassenlage und den guten Erfahrungen, Konzerte mit freiem Eintritt auf Spendenbasis durchzuführen, um sich bei kurzfristigen Ausfällen keine komplizierte Rückabwicklung einzuhandeln. Allerdings wirbt das Orchester dennoch um neue aktive oder passive Mitglieder, die in Bensheim die Musik fördern wollen.

Leider musste coronabedingt das geplante und über Bundesmittel geförderte Weihnachtskonzert für Kinder im Dezember 2021 abgesagt werden. Man plant es jetzt 2022. Als neuer Vorstand wurden zwei alte Gesichter gewählt: Vorsitzender ist weiterhin Hanns-Christian Wüstner, Beisitzer ist Andreas Hoffmann. Neuer Kassenwart ist Volkmar Mehling. Im Orchestergremium zur Auswahl der Musikstücke sitzen neben Vorstand, Dirigenten und Konzertmeisterin die Orchestermusikerinnen Brita Rüggeberg und Eva-Katrin Land. In der Diskussion wurden Perspektiven für die Zukunft besprochen, in denen man über den bisherigen Fokus von drei Konzerten pro Jahr hinausgehen will.

Die nächsten Termine stehen auch schon fest: Am 8. Mai veranstaltet das Orchester zusammen mit dem Chor ars musica Bensheim ein gemeinsames Konzert: „Sonne Mond und Sterne“ von Peter Schindler. Am 2. Juli wird am Badesee das Opern Air zusammen mit einem Projektchor aufgeführt. Moderatorin wird Cosima Seitz sein. Und am 9. Oktober findet im Rahmen der Bensheimer Musiktage das Herbstkonzert des Orchesters statt. red

