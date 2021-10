Oratorienchor singt Magnificat von John Rutter

Bensheim. Der Oratorienchor Bergstraße führt im Rahmen der Bensheimer Musiktage am Sonntag (31.) die rhythmisch und melodisch mitreißende Magnificat-Vertonung des zeitgenössischen englischen Komponisten John Rutter auf. Das Konzert findet ab 17 Uhr in der Katholischen Stadtkirche St. Georg statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dieser Neustart nach der langen Corona-Pause ist für Chor und Publikum leider zugleich ein Abschied, heißt es in einer Pressemitteilung. Es ist die letzte Aufführung unter dem Dirigat von Konja Voll, der Anfang nächsten Jahres die Stelle des Landeskirchenmusikdirektors der Nordkirche für Mecklenburg-Vorpommern und des Domorganisten in Greifswald übernehmen wird.

Weitere Chorwerke zu hören

Neben Rutters Magnificat stehen kürzere Chorwerke auf dem Programm, unter anderem Motetten von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Außer dem Oratorienchor in coronabedingt reduzierter Besetzung wirken als Solisten Claraliz Mora, Sopran, und Kyeyoung Lim am Flügel mit, die Leitung hat Konja Voll.

Eintrittskarten sind bis einschließlich Freitag im Vorverkauf erhältlich, in der Bensheimer Tourist-Info, der Buchhandlung Nuss in Auerbach und der Buchhandlung May in Heppenheim. Restkarten können an der Abendkasse erworben werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Voranmeldung empfohlen

Eine Voranmeldung zur Kontaktdatenhinterlegung wird empfohlen, entweder bei den Vorverkaufsstellen oder telefonisch bei Eva-Maria Weber, Telefon 0172/6239856 (ebenfalls bis einschließlich Freitag). Für das Konzert gilt die 3G-Regel. red