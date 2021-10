Oratorienchor singt Magnificat

Bensheim. Das letzte Konzert des Oratorienchores Bergstraße war eine Aufführung des Weihnachtsoratoriums von J.S. Bach im Dezember 2019. Dann folgte eine lange Corona-Pause.

Umso größer ist die Freude, dass es jetzt einen Neuanfang geben wird, und zwar mit einem Konzert im Rahmen der Bensheimer Musiktage, am Reformationssonntag, 31. Oktober, um 17 Uhr in der Katholischen Stadtkirche Sankt Georg.

Das Hauptwerk des Abends ist das „Magnificat“ des englischen Komponisten John Rutter, der einer der bedeutendsten und bekanntesten noch lebenden Komponisten von Chorwerken ist. Seine Kompositionen sind charakterisiert durch Klangschönheit, einprägsame Melodien und komplexe Rhythmik, teilweise unter Rückgriff auf Jazz-Elemente.

Der Text des „Magnificat“, der Lobgesang der schwangeren Maria aus Lukas 1, passt sehr gut zu einem Neubeginn in der gegenwärtigen Zeit: Ihr Lied ist geprägt von jubelnder Freude, Dank an Gott und der fast triumphalen Hoffnung auf eine friedlichere und gerechtere Welt.

Ähnlich wie Bachs Magnificat-Vertonung ist auch Rutters „Magnificat“ in mehrere unterschiedlich gestaltete Sätze unterteilt, der lateinische Bibeltext wird unter anderem erweitert durch eine Vertonung eines englischen Mariengedichtes aus dem 15. Jahrhundert: „Of a Rose, a lovely Rose“. Der musikalische Charakter des Chorwerks ist geprägt durch Elemente lateinamerikanischer Musik und durch seine tänzerische Rhythmik.

Neben dem „Magnificat“ mit einer Aufführungsdauer von rund 40 Minuten stehen in dem Konzert am Reformationstag bekannte kleinere Chorwerke von Felix Mendelssohn Bartholdy auf dem Programm – die Motetten „Jauchzet dem Herrn alle Welt“ und „Laudate pueri“ (für Frauenchor), sowie „Hebe deine Augen auf zu den Bergen“ aus dem Oratorium „Elias“ – ergänzt durch eine Psalmvertonung des deutsch-jüdischen Komponisten Louis Lewandowski („Befiehl dem Ewigen deinen Weg“, Psalm 37).

Neben dem Oratorienchor in coronabedingt reduzierter Besetzung wirken als Solisten Claraliz Mora, Sopran, und Kyeyoung Lim am Flügel mit, die Leitung hat Konja Voll.

Das Konzert ist nicht nur ein Neubeginn, sondern leider auch ein Abschied. Es ist eines der letzten Konzerte, die Konja Voll in Bensheim dirigieren wird. Der langjährige Kantor der Michaelsgemeinde und Propsteikantor der EKHN für Starkenburg wird Anfang nächsten Jahres nach Greifswald gehen, als Landeskirchenmusikdirektor der Nordkirche für Mecklenburg-Vorpommern und Domorganist in Greifswald. Für das Konzert gelten die 3G-Regeln.

Eintrittskarten für dieses Konzert sind für zwölf Euro im Vorverkauf erhältlich, in der Bensheimer Tourist-Info, der Buchhandlung May in Heppenheim und der Buchhandlung Nuss in Bensheim-Auerbach. Schüler und Studenten erhalten ermäßigte Tickets für fünf Euro.

Voranmeldung wird empfohlen, entweder bei den Vorverkaufsstellen oder bei Eva-Maria Weber, Telefon 0172/6239856. red