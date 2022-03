Oratorienchor singt Johannespassion

Bensheim. Der Oratorienchor Bergstraße führt am Sonntag, 3. April, in der Stadtkirche Sankt Georg Johann Sebastian Bachs Johannespassion auf. Der Vorverkauf hat begonnen.

Dieses Konzert mit Bachs dramatischer Vertonung der Passionsgeschichte im Johannesevangelium war ursprünglich für den März 2021 geplant, musste damals aber coronabedingt durch eine kammermusikalische Aufführung ersetzt werden.

Da Kantor Konja Voll inzwischen Ende Januar seine neue Stelle in Greifswald angetreten hat und die Vakanz in Bensheim noch andauert, hat Uta Voll, die nicht nur Pfarrerin, sondern auch examinierte Kirchenmusikerin ist, Proben und Dirigat übernommen. Die Solisten sind Giorgia Cappello, Sopran, Katharina Magiera, Alt, Theodore Browne, Evangelist, Daniel Schäfer, Christus, und Georg Gädker, Arien. Der Oratorienchor Bergstraße wird begleitet von der Churpfälzischen Hofcapelle, einem Barockorchester mit historischen Instrumenten.

Das Konzert findet am 3. April um 17 Uhr in der katholischen Stadtkirche Sankt Georg in Bensheim statt. Karten sind im Vorverkauf bei der Tourist-Info, Hauptstraße 53, Telefon 06251/8696101) und in der Buchhandlung Nuss, Darmstädter Straße 159, Telefon 06251/73217, erhältlich.

Die Zahl der Eintrittskarten ist coronabedingt begrenzt. Informationen über die tagesaktuellen Corona-Bestimmungen finden sich auf der Homepage des Oratorienchores, unter der Adresse www.oratorienchor-bergstrasse.de. red