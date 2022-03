Oratorienchor singt die Johannespassion von Bach

Bensheim. Der Oratorienchor Bergstraße singt am Sonntag, 3. April, um 17 Uhr in der Katholischen Stadtkirche Sankt Georg Johann Sebastian Bachs Johannespassion.

In seiner Rede zum Bachfest 2000 in Leipzig sagte Georg Christoph Biller, der kürzlich verstorbene 16. Nachfolger Bachs im Amt des Thomaskantors, über seinen herausragenden Vorgänger: „Kaum ein anderer Geist der Vergangenheit ist so gegenwärtig wie er, führt Menschen der unterschiedlichsten Kulturen und Weltanschauungen zusammen, ist Mittelpunkt der Weltkultur. So ist es an uns, ihn noch unmittelbarer in unsere Zeit hineinwirken zu lassen.“ Dass die Musik Bachs ihre stärkende und verbindende Wirkung entfalten kann, ist in Zeiten von Pandemie und Krieg besonders wichtig, heißt es in einer Pressemitteilung.

Unmittelbar und dramatisch

Bach hat seine Johannespassion zum ersten Mal am Beginn der Leipziger Amtszeit aufgeführt. Sie ist kürzer als die etwa zehn Jahre später entstandene Matthäuspassion, weniger kontemplativ, unmittelbarer und dramatischer. Die Chöre der aufgebrachten Volksmenge (zum Beispiel „Weg, weg mit dem, kreuzige ihn!“) könnte man heute mit einem neudeutschen Wort als „Hate Speech“ bezeichnen.

Ein Gegengewicht bilden etwa der Chorsatz zur Grablegung mit dem bewegenden Schlusschoral und Passagen, die an die kompositorischen Mittel der Matthäuspassion erinnern, wie die Bass-Arie „Mein teurer Heiland, lass dich fragen ….“, in der der Chor die Solostimme unterbricht und ergänzt.

Barockorchester zu Gast

Die Solisten der Aufführung mit dem Oratorienchor Bergstraße sind Giorgia Cappello (Sopran), Katharina Magiera (Alt), Theodore Browne (Evangelist), Florian Hartmann (Christus) und Georg Gädker (Arien und Pilatus). Den Orchesterpart übernimmt die Churpfälzische Hofcapelle, ein Barockorchester, das auf historischen Instrumenten spielt. Die Leitung hat Uta Voll.

Karten sind im Vorverkauf noch bis zum 1. April erhältlich bei der Tourist-Info und bei der Buchhandlung Nuss in Auerbach. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.

Erforderlich für die Besucher des Konzerts ist ein 3G-Nachweis (vollständig geimpft, genesen mit amtlichem Nachweis oder getestet bei einer offiziellen Teststelle), unter Vorlage des Personalausweises.

Während des gesamten Aufenthaltes in der Kirche ist zudem das Tragen einer FFP2-Maske erforderlich. red