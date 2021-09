Operngala mit Sandmalerei im Bensheimer Parktheater

Bensheim. In einer anderthalbstündigen Show werden am Mittwoch, 6. Oktober, um 20 Uhr im Parktheater die gesanglichen Highlights aus Georges Bizets Oper „Carmen“ präsentiert, ergänzt durch weitere bekannte Arien von Mozart, Verdi und Puccini.

Passend zu jeder Arie entstehen live auf große Leinwand projizierte Bilder der Sandmalerin Natalia Moro. Diese flüchtige Kunst des Augenblicks regt die Fantasie an und die Zuschauer verfolgen, wie die Flamencotänzerin sich vor ihren Augen zum Stier verwandelt. Die Opernwerkstatt am Rhein möchte ihr Publikum mit zauberhaften Arien, eleganten Kostümen und der Kunst des Augenblicks in die kunstvolle Welt der Carmen entführen. Beteiligt sind die Sänger Carrie Dimaculangan (Carmen), Olivier Trommenschlager (José), Benjamin Hewat-Craw (Escamillo), Kerstin Pohle (Micaela) und Jessie Tse (Koloratursopran), der Pianist Yuhao Guo und die Sandmalerin Natalia Moro.

Karten sind unter anderem erhältlich bei der Tourist-Info, Telefon 06251/8696101, im Medienhaus des Bergsträßer Anzeigers, überregional bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Internet: www.stadtkultur-bensheim.de. Veranstalter ist die Stadtkultur Bensheim. Für die Besucher gilt die 3G-Regel. Ein Nachweis ist erforderlich. red