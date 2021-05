Online-Verkündigung über Sprachgrenzen hinweg

Zwingenberg. „Anden blåser var den vill - Der Geist weht, wo er will“ lautet das Thema eines deutsch-schwedischen Gottesdienstes am Pfingstmontag, 24. Mai, der live im Internet via „Zoom“ übertragen wird. Die Predigt halten gemeinsam der Zwingenberger Pfarrer Christian Hilsberg und der in Schweden tätige Seelsorger Thomas Beder, früher Pfarrer von Alsbach.

AdUnit urban-intext1

Beide bereiten die Predigt gemeinsam vor. Thomas Beder werde auf Schwedisch und Christian Hilsberg auf Deutsch predigen. „Es ist eine Art Dialogpredigt. Eine Übersetzung wird es nicht geben“, erläutert Pfarrer Hilsberg. Dennoch werde es verständlich und nachvollziehbar sein, ergänzt Pfarrer Beder. „Jeder von uns wird abschnittsweise so predigen, dass die Gottesdienstteilnehmer den Gedanken folgen können“. Die Gebete und Lieder mit in beiden Ländern bekannten Melodien werden nach Angaben der beiden Pfarrer in der jeweiligen Landessprache gesprochen bzw. gesungen. Die Übersetzung werde eingeblendet.

Die beiden Pfarrer Thomas Beder (l.) und Christian Hilsberg (r.) gestalten den deutsch-schwedischen Gottesdienst am Pfingstmontag. © Berndt Biewendt

Thomas Beder sagt, er sei sehr gespannt, wie viele Schweden an dem Gottesdienst teilnehmen werden. Denn Pfingstmontag ist in Schweden anders als in Deutschland kein gesetzlicher Feiertag. Der Gottesdienstbeginn wurde deshalb auch in den Abend auf 19.30 Uhr gelegt. Seine anfängliche Skepsis gegenüber Internet-Gottesdiensten habe sich gewandet, betont Thomas Beder. „Heute denke ich anders darüber. Bei einem Zoom-Gottesdienst fühlen sich Menschen sogar stärker eingebunden als bei einem aufgezeichneten TV-Gottesdienst, bei dem man sich zwischendurch einen Kaffee holen kann“. So sei die Idee entstanden, über die Länder- und Sprachgrenzen hinweg gemeinsam einen Online-Gottesdienst zu feiern.

Pfarrer Beder wechselte 2015 von Alsbach nach Nora in Mittelschweden, just zu dem Zeitpunkt als Christian Hilsberg seinen Dienst in der Evangelischen Gemeinde Zwingenberg begann. Der Kontakt zur Bergstraße riss nie ab. So gab es unter anderem gegenseitige Besuche von Konfirmandengruppen. Im kommenden Herbst werde eine Delegation der Evangelischen Kirche in Hessen (EKHN) unter Leitung der Stellvertretenden Kirchenpräsidenten Ulrike Scherf zu Besuch in Schweden sein. Dabei werde es um Gemeindeentwicklung gehen, kündigt Thomas Beder an.

AdUnit urban-intext2

Er ist seit kurzem nicht mehr als Gemeindepfarrer in Nora tätig, sondern Referent im Bistum für Gemeindeberatung und Fortbildung von Ehrenamtlichen. Als Alsbacher Pfarrer war er Mitbegründer des Gemeindenetzes Nördliche Bergstraße, zu denen sich 2015 die Kirchengemeinden Alsbach, Jugenheim, Ober-Beerbach und Zwingenberg zusammengeschlossen hatten.

Am Pfingstmontag ab 19.30 Uhr

Seine Tätigkeit in Schweden habe seinen Horizont erweitert. Beide Kirchen könnten voneinander lernen und sich gegenseitig befruchten, meint Pfarrer Beder. Seine Beurlaubung durch die hessen-nassauische Landeskirche sei gerade verlängert worden. „Dennoch fühle ich mich immer noch als EKHN-Pfarrer und möchte auch nicht in Schweden in den Ruhestand gehen“, sagt der 57-Jährige. Er ist allerdings auch überzeugt: „Anden blåser var den vill - Der Geist weht, wo er will“.

AdUnit urban-intext3

Der deutsch-schwedische Zoom-Gottesdienst am Pfingstmontag (24.) beginnt um 19.30 Uhr. Der erforderliche Internet-Link ist auf der neuen Webseite der Evangelischen Kirchengemeinde Zwingenberg veröffentlicht. red

AdUnit urban-intext4

Info: www.evangelische-kirchengemeinde-zwingenberg.de