Online-Trainingslager der Karateabteilung

Bensheim. Traditionell veranstaltet die Karateabteilung der SSG Bensheim über das Pfingstwochenende ein Trainingslager. Bereits im vergangenen Jahr war es coronabedingt aber ausgefallen. Dies sollte in diesem Jahr nicht wieder der Fall sein und so wurde ein digitales Format auf die Beine gestellt. Die Bensheimer Karateka konnten aus ihren Wohnzimmern an den sechs über das Wochenende verteilten Trainingseinheiten teilnehmen.

Gestaltet wurde das interessante Training von Sebastian Egger und Benjamin Kühnreich. Es baute auf den Inhalten des bisherigen regulären Online-Trainigs auf, das derzeit zweimal wöchentlich angeboten wird. Als besondere Elemente kamen ein mit Sand beschwerter Luftballon und ein Schuhkarton mit zwei angeklebten Küchenrollen zum Einsatz. Damit konnten auch ohne realen Trainingspartner Elemente des Kumite (Partnerkampf) trainiert werden.

Der über eine Schnur an der Decke befestigte Luftballon konnte ins Schwingen versetzt werden und simulierte Fauststöße eines Angreifers. Auch die „Arme“ des an der Wand befestigten Schuhkartons dienten als virtueller Gegner. Trotz der sehr kreativen Einfälle, um auch das Partnertraining nicht zu vernachlässigen, freuen sich alle Karateka der SSG auf den Tag, an dem es wieder erlaubt ist, gemeinsam und ohne Einschränkungen zu trainieren. red/Bild: Egger