Auerbach. Jeden Mittwoch findet, organisiert von der TSV Rot-Weiß Auerbach, eine Online-Sportstunde für alle Sportinteressierten statt. Diese findet virtuell über Zoom von 11.30 bis ca. 12 Uhr statt.

Unter dem Motto „Bleib beweglich & fit“ ist diese Einheit auch perfekt für eine aktive Mittagspause. Jeder kann an dieser Stunde teilnehmen. Es wird überwiegend im Stehen und Sitzen trainiert. „Die Stunde ist kostenlos und soll einen kleinen Service für unsere Aktiven darstellen, bis wir wieder in der Halle Sport treiben können“, schreibt die TSV Auerbach in der Ankündigung.

Die Anleitung zur kostenlosen Nutzung über Browser oder App ist auf der Homepage der TSV Auerbach www.tsv-auerbach.org/turnen unter Online-Kursangebot zu finden. Ebenso gibt es dort den Zugangscode. red