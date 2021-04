Online-Spiele für Senioren

Bensheim. Im Mehrgenerationenhaus Bensheim findet am heutigen Dienstag (27.) eine Online-Veranstaltung zum Thema „Online Spiele“ von 10 bis 11.30 Uhr statt.

Wie man gemeinsam mit anderen Personen auch online spielen kann, zeigt Ihnen der Referent Johannes Diller vom Digitalen Engel.

Kostenlose Teilnahme

Eine kostenlose Teilnahme ohne Anmeldung ist möglich per Smartphone, Tablet oder Computer über folgenden Link: https://zoom.us/j/9290347421 via Meeting-ID: 929 034 7421; per Mobiltelefon Schnelleinwahl 06971049922 oder 03056795800 oder per Telefon 0 69 7104 9922. Das Kennwort zur Eingabe über die Telefontastatur: 929 034 7421#

Bei Fragen zur Teilnahme an der Online-Veranstaltung mit Zoom hilft das Team des Digitalen Engel telefonisch unter 030/767581 530 oder das Mehrgenerationenhaus Bensheim unter Telefonnummer 06251/85425 24. red

