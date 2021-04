Online-Premiere für den Weintreff

Bensheim/Bergstraße. Der Verkehrsverein Bensheim veranstaltet zusammen mit dem Weinbauverband Hessische Bergstraße und den Winzern der Hessischen Bergstraße auch in diesem Jahr wieder den Bergsträßer Weinfrühling: 2021 feiert die beliebte Veranstaltungsreihe ihre Online-Premiere. Los geht es am 30. April mit einer digitalen Weinprobe mit neun Weinen. Für die Teilnahme braucht es ein Weinpaket und die Lust auf Weingenuss.

Zweite Probe am 14. Mai

„Wiederholungstäter“ am 14. Mai sind ausdrücklich erwünscht, dann findet die zwei Online-Weinprobe mit neun anderen Weinen statt. Der Start der digitalen Weinreise ist jeweils um 18.30 Uhr. Die Winzer stellen je einen ihrer Weine persönlich aus dem jeweiligen Weingut vor.

Umrahmt wird der erste Abend von Charlotte Freiberger-Rabold und Oliver Schröbel (Vinum Autmundis), die sich live aus dem Fasskeller der Bergsträßer Winzer eG i melden. Am 14. Mai moderiert Charlotte Freiberger-Rabold gemeinsam mit Christa Guth.

Die Weine an beiden Abenden bringen die ganze Vielfalt der Hessischen Bergstraße ins Glas. In der Ankündigung der Veranstalter heißt es: „Auch wenn sich zur Zeit größere Zusammenkünfte von selbst verbieten – wir lassen uns die Freude am Bergsträßer Wein nicht verderben. Statt dem großen Gedränge machen wir es uns halt zu Hause gemütlich und probieren unter fachkundiger Anleitung große Weine. Wir haben für diesen Zweck zwei Pakete mit je neun Bergsträßer Weinen geschnürt, die wir gemeinsam mit den jeweiligen Erzeugern verkosten wollen.“ Die Weinpakete mit den Zugangscodes sind bei diversen Vorverkaufsstellen erhältlich.

Weingüter der Probe am 30. April: Weingut Kühnert, Weingut Schloss Schönberg, Weingut und Weinkellerei Rothweiler, Winzergemeinschaft Feligreno, Weingut Mohr, Weingut Jäger, Weingut Simon Bürkle, Odenwälder Winzergenossenschaft eG - vinum autmundis, Weingut Volker Dingeldey.

Weingüter der Probe am 14. Mai: Hessische Staatsweingüter Kloster Eberbach Domaine Bergstraße, Weingut Edling, Weingut Lohmühle, Weingut J. Faber, Weingut Amthor, Bergsträßer Winzer eG, Weingut H. Freiberger, Weingut der Stadt Bensheim, Weinbau Koob.

Vorverkaufsstellen: Weingut H. Freiberger, Bergsträßer Winzer eG, Weingut und Weinkellerei Rothweiler, Weingut der Stadt Bensheim, E-Center Jakobi, E-Center Merz, Weingut Simon-Bürkle, Weingut Edling, Odenwälder Winzergenossenschaft eG vinum autmundis. ps/Bild: Stadt

