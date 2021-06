One-Man-Show voller Emotionen

Bensheim. Bezwingende Gewalt. Das ist nicht nur Stichwort für Michael Letmathes Inszenierung des Romans Édouard Louis’ „Wer hat meinen Vater umgebracht“, sondern besonders für die überwältigende schauspielerische Leistung von Joachim Foerster, der die Gedanken des Édouard Louis verkörpert und für den Zuschauer in allen Emotionen spürbar macht.

Die junge Romanvorlage erschien 2018, als Vollendung einer Trilogie, in welcher der Autor Édouard Louis sich den familiären Problemen seiner in ärmlichen Verhältnissen stattfindenden Jugend reflektierend stellt. Als stets kritischer Streitpunkt steht zwischen ihm und seinem konservativen Vater die Homosexualität. Gewalt, Homophobie und Rassismus bestimmen das Leben in Frankreichs sozial schwachen Gegenden. Sozialer Aufstieg ist aufgrund mangelnder Bildung auch nicht so leicht. Nach einem Arbeitsunfall des Vaters, der ihn einige Monate ans Bett fesselt, ist die Familie komplett auf soziale Transferzahlungen des Staates angewiesen. Stärker denn je merkt sie die Belastungen einer zunehmend neoklassischen französischen Wirtschafts- und Sozialpolitik. Der Gesundheitszustand des Vaters steht für die fortschreitende Desozialisierung Frankreichs, die bis zum Rückgratbruch des Vaters führt. „Macron stiehlt meinem Vater das Essen vom Teller“, welches für den von der Politik beigeführten „verfrühten Tod“ sozial Schwacher sorgt.

Nach erfolgreichem Ausbruch, weg von seiner Familie, hinein in die Bildungselite, kam es zu einem versöhnenden Gespräch, welches durch Édouard Louis (Joachim Foerster) packend erzählt wird. Das Politikdrama, das tief in der Vater-Sohn-Beziehung verschlüsselt ist, wird spannenderweise lediglich von einem Schauspieler in einem Monolog dargestellt. Dabei wechselt der vielseitig gestaltete Monolog stets auf erfrischende Weise zwischen Sprache, Gesang, Musik und Tanz. Die Bühne ist ein weiter schwarzer Raum mit zwei stets lila bestrahlten Projektionsflächen. Dabei gibt die Farbprägung den eigentlichen Ort des Geschehens – die Psyche bzw. die Gedanken Édouard Louis’ wieder.

Gelungene Szenen, wie die Nachstellung einer Aufführung der Musikgruppe Aqua, die stets mit der Ablehnung des Vater wegen der vermittelten Homosexualität endete, stechen nicht nur durch die hervorragende Bildsprache heraus, welche hier durch gebrochene Akkorde (meist in Moll) die Gefühlswelt des vom Vater enttäuschten Jungen zeigt, sondern vor allem durch die ausdruckstarke Verkörperung, welche sich jede Emotion anmerken lässt, welche zur brutalen Glaubwürdigkeit führt und der Inszenierung Moderne und Realitätsnähe verleiht.

Im Verlauf der Darstellung werden zusätzlich zum physisch anwesenden Schauspieler noch zwei Videos vom Protagonisten auf die lila Projektionsflächen geworfen, was zu einer spannenden Erzählform führt. Möchte man dem Regisseur folgen, so stehen die zwei Projektionen jeweils für einen Erkenntnisgrad in dem Verlauf der Versöhnung mit seiner Familie, entsprechend den Vorläufer- Romanen. Dies ist für den unvorbereiteten Zuschauer nicht so einfach ersichtlich, viel eher vermittelt es das Bild eines kleinen Teufelchens, das stets von den negativen Gedanken berichtet.

Die Umsetzung des Livestream-Formates des Theater Münster wurde in den Belangen der Musik- und Perspektivengestaltung passend genutzt. Lediglich gab es kleine technisch verursachte Probleme, wie das stetige Pulsieren des Fokus der Kamera, gerade zu Anfang. Auch das Mikrofonrauschen hat man zum Vorteil der Zuschauer weitestgehend versucht zu entfernen. Dies hat leider dazu geführt, dass Tonspuren im Schnitt verrutscht sind und somit Asynchronitäten hervorgerufen haben.

Ich ziehe den Hut vor der ca. 1,5 stündigen One-Man-Show voller Emotionen und Authentizität. Auch jedem politisch Interessierten, besonders in Bezug auf die französische Gelbwesten-Bewegung, empfehle ich die Inszenierung. Sie bietet Einblicke in die Situation des Lebens der Schwächsten unserer Gesellschaft, die man sonst nicht bekommen hätte, welche, folgt man den Worten des am Ende veränderten und verständnisvollen Vaters, nur in einer Revolution überwunden werden kann.

Felix Krampff, AKG Bensheim