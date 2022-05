Oliver-Strauch-Trio spielt im Jazzkeller

Bensheim. Am Sonntag, 29. Mai, ist das Oliver-Strauch-Trio zu Gast in der Jazzkeller-Reihe des Förderkreises Kleinkunst und Kultur Bensheim und des PiPaPo-Kellertheaters. Das Oliver-Strauch-Trio betrachtet die Schatzkammer französischer Chansons von Piaf bis Gainsbourgh neu.

Auch die Kompositionen eines Michel Legrand oder Michel Petrucciani haben die Weltmusik um unvergessliche Melodien bereichert. Dieser, dem Jazz so verwandte Melodik möchte das Trio in einem swingenden Kontext huldigen.

Ein lang gehegter Traum

Mit einer Hommage an den Zauber von Paris und den Charme eines Film noir erfüllen sich die drei Musiker einen lang gehegten Traum. Oliver Strauch ist einer der führenden deutschen Jazzschlagzeuger und unter anderem Träger des Europäischen Jazzpreises und Professor an der Musikhochschule Saarbrücken.

Am Klavier ist Christian Pabst mit von der Partie, der Pianist des Bundesjazzorchesters war und als musikalischer Leiter an verschiedenen Fernsehformaten beteiligt ist. Der Kontrabassist Jens Loh ist ein international gefragter Sideman, der unter anderem in den Bands von Thomas Siffling, Richie Beirach und Gee Hye Lee mitwirkte.

Das Konzert findet am Sonntag, 29. Mai, um 19 Uhr im PiPaPo-Kellertheater am Wambolter Hof statt. Einlass ist ab 18 Uhr. Vorverkauf und Reservierung bei der Tourist-Information in der Hauptstraße 53 oder unter Telefonnummer 06251/8696104. red