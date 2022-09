Oktoberfest in Wilmshausen

Wilmshausen. Der Schützenverein Edelweiß Wilmshausen möchte wieder ein Oktoberfest veranstalten . Jeder ist willkommen, nicht nur die Mitglieder des SV, schreibt der Verein.

Wie jeden Sonntag zum Frühschoppen ist auch am Sonntag, 2. Oktober, das Schützenhaus an der Nibelungenstraße in Wilmshausen ab 10 Uhr geöffnet. Ab dem Frühschoppen werden bayrische Schmankerl wie Weißwürste, Obatzter mit Bretzeln und Fleischkäse mit Brötchen angeboten.

Zum Mittag gibt es Schweinekrustenbraten mit Semmelknödel. Um planen zu können, bitten die Schützen alle Interessierten, den Braten bis zum 15. September vorzubestellen. Auch für Getränke wird gesorgt. Ein Kuchenbüfett steht ab 14 Uhr bereit. red