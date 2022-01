Offene Türen an der GSS in Bensheim

Bensheim. Für Samstag (22) lädt die Geschwister-Scholl-Schule zum Tag der offenen Tür in Präsenzform ein. Von 10 bis 13 Uhr erhalten interessierte Schüler der Klasse 4 sowie ihre Eltern die Gelegenheit, die GSS näher kennenzulernen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine Teilnahme kann nur über eine vorherige Anmeldung erfolgen. Für Erwachsene wird 2 G-Plus gelten. Folgende Zeitfenster sind vorgesehen:

Zeitfenster 1: 10 bis 11: 15 Uhr mit Einlasskontrolle von 9.30 bis 10.30 Uhr

Zeitfenster 2: 11.30 bis 13 Uhr mit Einlasskontrolle von 11.15 Uhr bis 11.45 Uhr

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Lehrer und Schüler werden die Besucher am Einlass abholen und durch das Schulgebäude führen. An zahlreichen Stationen werden Einblicke in die Unterrichts-, Förder- und Wahlangebote, das Ganztagsangebot sowie das Lese-Rechtschreibstörungs-Konzept der Schule gegeben.

In der Mensa befinden sich die Informationsstände verschiedener Schulgremien (Elternvertretung, Verein der Freunde). Mitglieder der Schulleitung werden hier für Fragen zur Verfügung stehen.

Auch kleinere Präsentationen, Aufführungen und Ausstellungen laden ein, die vielfältige Schule kennenzulernen. „Wir bitten aber um Verständnis dafür, dass der Tag in seiner Gestaltung nicht so umfangreich (wie mit Mitmachangeboten) gestaltet sein wird, wie wir es uns unter anderen Umständen wünschen würden“, heißt es in der Ankündigung.

Kurzfristige Änderungen können aufgrund der pandemischen Lage eintreten. Der Schulhomepage (www.gss-bensheim.de) können Hinweise zur Anmeldung sowie zu dem Hygienekonzept entnommen werden. Es wird auch einen digitalen Tag der offenen Tür geben, der zu gegebener Zeit auf der Schulhomepage eingesehen werden kann. red

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3