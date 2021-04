Offene Kirche und Gottesdienste

Gronau. Die evangelische Kirche in Gronau ist ab sofort samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Wer Stille sucht und verweilen möchte, ist willkommen.

AdUnit urban-intext1

Zu sehen ist eine Ausstellung von Bildern der vierten Klasse der Märkerwaldschule zu biblischen Geschichten. Sie sind auch eingeladen, den Vaterunserweg zu gehen, den Konfirmanden und Konfirmandinnen um die Kirche gestaltet haben, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde.

Nur noch wenige freie Plätze

Zum Vorstellungsgottesdienst der Jugendlichen am 2. Mai gibt es nur noch wenige Plätze, über die Homepage (gronau-zell.de) kann man sich anmelden. Der Konfirmationsgottesdienst am 9. Mai ist den Konfirmanden und ihren Familien vorbehalten.

Fast zeitgleich, am Sonntag, 9. Mai, um 9.30 Uhr, findet in Schönberg in der Marienkirche ein Gottesdienst mit Prädikantin Christiane Sillus statt, zu dem die Gemeinde einlädt. red

AdUnit urban-intext2