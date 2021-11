Offene Kirche am Buß- und Bettag

Bensheim. Am Mittwoch, 17. November, dem Buß- und Bettag, findet in der evangelische Stephanusgemeinde von 18 bis 21 Uhr die „Offene Kirche“ statt.

Die Stephanuskirche (Eifelstraße 37) lädt an diesem besonderen Abend zu Stille und Meditation ein und in Lärm und Hast des Alltags einmal innezuhalten. An verschiedenen Stationen in der Kirche ist es möglich, zu beten, Fürbitten aufzuschreiben und Kerzen anzuzünden.

Zu meditativer Musik werden stimmungsvolle Bilder gezeigt. Gemeindereferentin Jeanette Baumung und Pfarrerin Almut Gallmeier sind ansprechbar für seelsorgerliche Kontakte und bieten an, den Besucherinnen und Besuchern während der Offenen Kirche einen persönlichen Segen zuzusprechen. Es wird gebeten, bei der Begehung der Kirche einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. red