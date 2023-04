Österliches an den Drachenbergen

Bensheim. Am Ostersamstag (8.) von 14 bis 18 Uhr initiiert der Förderverein Sterntaler – Kinderträume, Zukunftsräume eine Osterhasensuche für Kinder an den Drachenbergen in Bensheim. Hierzu sind alle recht eingeladen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Da der Verein nach eigenen Angaben keine Erlaubnis für seine Veranstaltung am „stillen Karfreitag-Feiertag“ mehr bekommt, wurde kurzerhand entschieden, dennoch ein Osterangebot für Familien und Kinder mit einem kleinen Tag der offenen Tür an den Drachenbergen anzubieten.

Holzsteg ist aufgebaut

Zum Frühlingsbeginn können sich die Besucher vom Fortschritt der Anlage überzeugen. Vieles hat sich im letzten Jahr und über die Winterzeit getan. Der große Holzsteg zum Burgberg ist aufgebaut. Und die Spielanlage werde im mehr zu einem Kinder- und Familienjuwel.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Neubau Erweiterungsbau der Elmshäuser Grundschule eingeweiht Mehr erfahren

In gemütlicher Atmosphäre und wie immer freiem Eintritt hofft der Sterntaler-Förderverein auf viele Besucher. Als Benefizveranstaltung zum Ausbau der Drachenberge sorgen die Helfer für das leibliche Wohl. Und ein paar versteckte Schoko-Osterhasen sind an den Drachenbergen von den Kindern bestimmt zu finden, schreibt der Förderverein in einer Pressemitteilung abschließend. red