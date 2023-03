Ökumenisches Taizégebet in Bensheim

Bensheim. Für Sonntag (19.) lädt die Stephanusgemeinde Bensheim um 19 Uhr zu einem besonderen Abendgottesdienst ein. Beim Schein zahlloser Kerzen und meditativer Musik aus Taizé bietet sich die Chance, zur Ruhe zu kommen und Kraft zu schöpfen.

Beten für Frieden in der Welt

Betroffen von täglichen Nachrichten über Krieg und Gewalt erinnern sich die Gläubigen an die biblische Zusage von Frieden. „Wir bitten im Gebet um Frieden in der Welt und bedenken, wie wir selbst im Kleinen und eigenen Alltag unsere Werte leben und friedenstiftend wirken können“, heißt es in der Ankündigung.

Das Vorbereitungsteam und die Musiker, die die Taizégesänge begleiten werden, laden zu dieser ökumenischen Feier ein. red