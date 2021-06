Ökumenisches Taizé-Gebet

Bensheim. Für Sonntag (4.) lädt der Pfarreienverbund Bensheim um 19 Uhr zu einem ökumenischen Taizé-Gottesdienst ein. Der Gottesdienst findet in der katholischen Kirche Heilig Kreuz in Auerbach (Weserstraße 3) statt.

Bei gutem Wetter findet der Gottesdienst vor der Kirche auf der Wiese statt, bei schlechtem Wetter wie immer in der Kirche. In diesem besonderen Abendgottesdienst bietet sich die Chance, beim Schein zahlloser Kerzen, kurzen Bibeltexten und durch Impulse und den typischen, einfachen und meditativen Gesängen aus Taizé zur Ruhe zu kommen und Kraft zu schöpfen. Für die Teilnahme am Gottesdienst ist weiterhin eine Anmeldung im Pfarrbüro Heilig Kreuz notwendig, Telefon 06251/72909 oder Mail pfarrbuero@heilig-kreuz-bensheim.de.

Die Taizé-Gebete in Bensheim finden in der Regel am ersten Sonntag im Monat statt und werden abwechselnd von den evangelischen und katholischen Gemeinden Bensheims ausgerichtet. Nach der Sommerpause findet der nächste Taizé-Gottesdienst am 12. September in der evangelischen Stephanusgemeinde sowie am 3. Oktober wieder in Heilig Kreuz statt. red