Schwanheim/Fehlheim. Für Freitag (5.) laden Frauen aus der evangelischen Kirchengemeinde Schwanheim und der katholischen Pfarrgemeinde Fehlheim zum Besuch der Gebetsandacht zum Weltgebetstag ein. Er findet in diesem Jahr in der evangelischen Kirche in Schwanheim statt und beginnt um 16 Uhr.

Der Gottesdienst wurde von Christinnen der Republik Vanuatu vorbereitet und steht unter dem Motto „Worauf bauen wir?“.

Vanuatu ist ein kleines Land im Südpazifik. Nach der Unabhängigkeit von der französisch-britischen Kolonialherrschaft wurde die Republik 1980 gegründet. Die Landesflagge zeigt das Wappen, auf dem steht „Mit Gott bestehen wir“.

Die Plätze in der Kirche sind begrenzt. Die Andacht findet im Rahmen der derzeitigen Hygieneregeln und Maßnahmen statt; das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Maske ist erforderlich. Die Teilnehmerinnen werden gebeten, eine Karte mit Namen, Anschrift und Telefonnummer mitzubringen. red