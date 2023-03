Ökumenischer Seniorentreff

Bensheim. Der ökumenische Seniorentreff Sankt Laurentius/Stephanusgemeinde mit Carola Unrath und ihrem Organisationsteam begrüßt am Mittwoch (15.) ab 15 Uhr den Frühling in gemütlicher Atmosphäre mit Kaffee und Kuchen, umrahmt mit Musik im Pfarrzentrum von Sankt Laurentius.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine Sammlung schöner selbst geschriebener Frühlingsgedichte wird von Renate Heidler aus Lorsch vorgetragen. In ihrem Gedichtband „Tanz der Jahreszeiten“ bringt sie die erwachende Natur und das Vergehen zum Ausdruck.

Unterstützt wird das Organisationsteam diesmal von Firmlingen der katholischen Gemeinden im Pastoralraum Bensheim-Zwingenberg, die sich auf das Firmsakrament in diesem Jahr vorbereiten. Dazu gehört auch das soziale Engagement in verschiedenen Bereichen. Die Firmlinge laden an diesem Nachmittag zu einem Umtrunk – gemixt an der Saftbar – ein.

Mehr zum Thema Bensheim Heute wieder ein Freiraum-Impuls in Bensheim Mehr erfahren Bensheim Gottesdienst zum Weltgebetstag in Bensheim Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Nachhaltigkeit Am Samstag Repair-Café in Bensheim Mehr erfahren

Der Nachmittag dient dazu, den Austausch zu fördern zwischen den Generationen, Begegnungen zu schaffen, die bereichernd sind und auch Anstoß geben, um sich über die Bedürfnisse jeder Generation bewusst zu werden.

Das Helferteam von Sankt Laurentius freut sich auf einen gefüllten und erfüllten Nachmittag, an dem sich diesmal Generationen treffen, einander Zeit und Freude schenken können. Bei Bedarf kann ein Fahrdienst in Anspruch genommen werden. Eine Anmeldung ist über das Pfarrbüro, Telefon 06251/66166 oder 06251/4160, erforderlich. red