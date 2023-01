Bensheim. Am 1. Januar um 17 Uhr laden die katholischen und evangelischen Gemeinden in Bensheim zum Neujahrsgottesdienst in Sankt Georg ein. Der Gottesdienst wird von Pfarrer Christian Stamm geleitet, Pfarrer Bergner wird über die Jahreslosung predigen.

Der Chor von Sankt Georg und die Kantorei der Michaelsgemeinde werden den Gottesdienst musikalisch mitgestalten. Im Anschluss wird zu einem Umtrunk ins benachbarte Gemeindehaus eingeladen, heißt es in der Ankündigung abschließend. red