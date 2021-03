Auerbach. „Kreuzwege“ sind Stationen, die die Leidensgeschichte Jesu erzählen. Es gibt sie in Hülle und Fülle: in katholischen Kirchen, in Parks, an Wallfahrtsstätten, in Räumen und im Freien, gemalt, geschnitzt, gemeißelt, in Fotos, in Bildtafeln, als Skulpturen. Mit besonderen Texten und Bildern, jährlich neu erstellt durch ein ökumenisches Redaktionsteam ist der Ökumenische Kreuzweg der Jugend in diesem Jahr auch in Bensheim.

Fotos aus Oberammergau

AdUnit urban-intext1

Mit „backstage“ schaut der diesjährige Kreuzweg der Jugend hinter die Kulissen der Passion Jesu Christi, wie sie bei den Passionsspielen in Oberammergau auf die Bühne gebracht wird. „Der Kreuzweg der Jugend möchte uns ansprechen und uns helfen, die eigene Haltung gegenüber Leiden, Tod und Auferstehung Jesu Christi zu finden“, heißt es in der Ankündigung der Kirchengemeinden.

Die meisten Fotos stammen von Sebastian Schulte. Er ist Schüler, kommt aus Oberammergau und hätte in der letzten Saison einen Diener des Kaiphas gespielt. Er hat aufmerksam die Proben fotografiert. Die Stationsbilder und eigens komponierte Lieder laden die Teilnehmer ein, in den Stationen eine eigene Position zu finden.

Die katholische und die evangelische Auerbacher Gemeinde laden Interessierte aus ganz Bensheim zu einer besonderen Andacht am Sonntagabend, 21. März, um 18.30 Uhr, in die Heilig-Kreuz-Kirche ein. Bitte beim Pfarrbüro Heilig Kreuz anmelden: E-Mail pfarrbuero@heilig-kreuz-bensheim.de, Telefon 06251/71357.