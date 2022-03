Ökumenische Friedensandacht in Bensheim

Bensheim. Am Montag (14.) findet um 19 Uhr in der evangelischen Stephanuskirche in der Eifelstraße eine ökumenische Friedensandacht statt. Die Bilder aus der Ukraine von Panzern, Explosionen und Menschen, die Schutz suchen und denen es am Nötigsten fehlt, sind erschreckend.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die ökumenische Andacht möchte Raum geben für gemeinsame Gebete für die notleidenden Menschen und so ein Zeichen gegen den Krieg setzen. Kerzen sollen dabei als Lichter der Hoffnung angezündet werden.

In der Andacht werden auch Spenden für das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe gesammelt, für die Nothilfe in der Ukraine und an den Grenzen. red