Öffnungszeiten der Stadt Bensheim zwischen den Jahren

Bensheim. Da die Feiertage rund um den Jahreswechsel dieses Jahr auf ein Wochenende fallen, bleiben das Rathaus und die städtischen Dienststellen lediglich am 24. und 31. Dezember geschlossen. Von Montag (27.) bis Donnerstag (30.) sind sie zu den üblichen Öffnungszeiten erreichbar, teilt die Stadtverwaltung mit.

Aufgrund der aktuellen Situation wird nach wie vor darum gebeten, das Rathaus nur nach vorheriger Terminvereinbarung zu betreten und Angelegenheiten möglichst per Mail oder telefonisch zu klären.

Verwaltungsstelle Auerbach

Auch die Verwaltungsstelle Auerbach hat zwischen den Jahren zu. In diesem Zeitraum können alle Dienstleistungen im Bürgerbüro in der Alten Faktorei zu den üblichen Öffnungszeiten in Anspruch genommen werden: Montag, Dienstag, Donnerstag von 8 bis 18 Uhr, Mittwoch geschlossen. An Silvester (Freitag) und Neujahr (Samstag) entfallen die Sprechzeiten des Bürgerbüros ebenfalls.

Der Eigenbetrieb Kinderbetreuung macht darauf aufmerksam, dass zwischen Weihnachten und Neujahr alle Kindertagesstätten geschlossen sind. Dasselbe gilt für die städtische Musikschule und das Stadtarchiv. Die Bibliothek schließt von Mittwoch, 29. Dezember bis einschließlich Sonntag, 2. Januar.

Das Museum der Stadt ist an Heiligabend, am 1. Weihnachtsfeiertag und an Silvester geschlossen. Am 26. Dezember und am 1. Januar ist der Museumsbesuch zu den regulären Öffnungszeiten möglich.

Seniorenbeauftragte

Das Büro von Gudrun Frehse, Senioren- und Behindertenbeauftragte der Stadt Bensheim, schließt vom 24. bis 31. Dezember. Ab dem 4. Januar 2022 finden ihre Sprechstunden – nach vorheriger telefonischer Anmeldung unter 06251/550096 – wieder zu den üblichen Zeiten statt (dienstags und donnerstags von 9 bis 11.30 Uhr).

Ortsgericht II

Rico Klos, Ortsgerichtsvorsteher für die Ried-Stadtteile Fehlheim, Langwaden und Schwanheim, weist darauf hin, dass die Sprechzeit des Ortsgerichtsbezirks Bensheim II am 28. Dezember und 4. Januar ausfallen.

Das Ortsgericht II ist unter Telefon 06251/71182 zu erreichen. Außerhalb der Sprechzeiten ist ein Anrufbeantworter geschaltet, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt abschließend. ps

