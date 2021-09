Öffnungszeiten am Tag der Betriebe in Bensheim

Bensheim. Von den Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie ist auch in diesem Jahr wieder das Bergsträßer Winzerfest betroffen. Mit der „Woche des Weins“ hat der Verkehrsverein ein alternatives Angebot geschaffen. Zentraler Bestandteil ist der Weingarten am oberen Ende des Marktplatzes bis zum Sankt-Georg-Brunnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Montag gilt seit vielen Jahren als Tag der Betriebe, an dem Bensheimer Firmen, Behörden und Institutionen gemeinsam feiern. Dabei geht es auch um die Unterstützung der Bensheimer Gastronomie und Geschäfte in dieser schwierigen Zeit. Alles unter der Prämisse, dass die geltenden Abstands- und Hygieneregelungen eingehalten werden.

So gelten auch in diesem Jahr am Tag der Betriebe (6. September) besondere Öffnungszeiten bei der Stadtverwaltung.

Rathaus ab 12 Uhr geschlossen

Ab 12 Uhr geschlossen sind: Rathaus einschließlich Standesamt, Verwaltung Eigenbetrieb Kinderbetreuung und Verwaltung Eigenbetrieb Stadtkultur, Bürgerbüro, Stabsstelle Stadtmarketing, Tourist-Information, Verwaltungsstelle Auerbach, Stadtbibliothek, Kulturbüro, Stadtarchiv, Jugendzentrum, Museum und Frauenbüro sowie KMB einschließlich Bauhofservice.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Weststadthalle, das Weiherhausstadion sowie die Musikschule einschließlich Sekretariat bleiben an diesem Tag geöffnet. Für die städtischen Kindertagesstätten und Schulkindbetreuungen gelten individuelle Regelungen. Informationen hierzu erteilen die jeweiligen Einrichtungen. ps