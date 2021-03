Auerbach. Der Vorstand des Odenwaldklubs Auerbach teilt mit, dass zum Schutz seiner Mitglieder und Gäste vor einer Infektion mit dem Coronavirus bis auf Weiteres alle Veranstaltungen der Ortsgruppe ausfallen.

Hauptversammlung fällt aus

Darunter fällt auch die für den 21. März vorgesehene Jahreshauptversammlung. Ein neuer Termin wird rechtzeitig im Internet (www.owk-auerbach.de), per Aushang in den Schaukästen in der Darmstädter Straße und am Alten Rathaus in der Bachgasse sowie in der Presse bekanntgegeben, teilte der Vorstand mit. red