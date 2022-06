Odenwaldklub feiert Jubiläum

Bensheim. 1882 wurde der Gesamtodenwaldklub im Weiler Zipfen am Fuße des Otzberges mit folgender Zielsetzung gegründet: Den Besuch des Odenwaldes zu erleichtern und annehmlicher zu machen sowie die Kenntnis des Gebirges in naturwissenschaftlicher, historischer und topographischer Beziehung zu fördern.

Bereits am 18. Mai 1882 fand eine erste Zusammenkunft von mehreren prominenten Bensheimer Bürgern statt. Anlässlich dieser Versammlung beschloss man die Gründung „Section Bensheim“. Postdirektor Hallwachs wurde zum 1. Vorsitzenden gewählt. Sein Stellvertreter war der Fabrikant Wilhelm Euler, Dr. Keller fungierte als Beisitzer, Herr Morneweg wurde zum Schriftführer bestellt und Herr Erhard führte als Rechner des neuen Vereins.

Jubiläumsfeier am 18. Juni Am Samstag, 18. Juni, findet die Jubiläumsfeier „140 Jahre OWK Bensheim“ im Dorfgemeinschaftshaus in Schwanheim statt. Um 15 Uhr beginnt die Feier mit einem Sektempfang, um 16 Uhr singen die „Fehlheimer Tenöre“ mit musikalischer Unterstützung von Johann Leber. Zur gleichen Zeit beginnt ein einstündiges Spielangebot für Kinder. Bei Kaffee, Kuchen, einem guten Gläschen Wein und musikalischen Einlagen von Gundula Martz wird das Jubiläum begangen. Alle Mitglieder, Familien, Freunde und Freundinnen sowie Gäste sind herzlich willkommen. Anmeldung bei der Tourist Information Bensheim, Hauptstr. 53, Tel 06251/869-6101 oder per E-Mail an brigittebach@web.de red

Die Gründung wurde am 6. Juni 1882 im Bergsträßer Anzeiger veröffentlicht. Ab dem 28 Juli .1903, nach Herausgabe einer eigenen Satzung, führte der Verein den Namen „Sektion Bensheim des Odenwaldklubs, eingetragener Verein“.

Der Ausbau von Wanderwegen, das Errichten von Schutzhütten, und das Aufstellen von Wegweisern war von Anbeginn ein Anliegen der Mitglieder. Weiterhin verstanden diese sich als Baumeister. In der Generalversammlung am 28. April 1885 wurde beschlossen, die Möglichkeit der Errichtung eines Aussichtsturms auf der Knodener Höhe zu prüfen. Der „Ernst-Ludwig-Turm“ wurde im Jahr 1886 auf der Knodener Höhe eingeweiht.

Am 1. Juni 1890 wurde der von der Sektion Bensheim errichtete Aussichtstempel mit dem Namen „Mathilden-Tempel“ auf der Gronauer Kanzel eingeweiht. Der Hemsberg sollte etwas mehr in das Licht der Öffentlichkeit gerückt werden. Damals (1889) hatte der OWK Bensheim die Absicht, auf dem Gipfel einen Aussichtsturm zu errichten.

Die Ausführung scheiterte aber am fehlenden Kapital. Erst im Jahr 1898 war es so weit, die Bauarbeiten konnten vergeben werden. Es dauerte aber noch drei Jahre, bis die endgültige Bausumme von 8000 Mark beisammen war. Davon stiftete der Gesamt-Odenwaldklub 500 Mark, der OWK Bensheim 2000 Mark und den Rest von 4300 Mark gab Kommerzienrat Euler als Anleihe dazu, auf deren Rückzahlung er später verzichtete. Nach einem Plan des Architekten Metzendorf wurde der Bau 1900 begonnen, und am 6. Juli 1902 mit dem Namen „Bismarck-Turm“ eingeweiht.

Mitte der 50er Jahre wurde mit Spenden und Beiträgen ein Klubzimmer gebaut und eingerichtet. Im Jahr 2008 musste die Aussichtsplattform saniert werden. Das eindringende Wasser richtete großen Schaden im Turm an. Dem damaligen Vorsitzenden Paul Schelter ist es gelungen, Gelder in Höhe von 50 000 Euro aufzutreiben und somit den Turm zu erhalten.

Der OWK Bensheim trat dann im Jahr 2016 an Bürgermeister Rolf Richter heran, da die Ortsgruppe aufgrund ihrer Altersstruktur in Zukunft nicht mehr die Verantwortung für den Bismarck-Turm übernehmen konnte. Im Zuge der Überlegungen entstand die Idee, einen neuen Verein für den Turm zu gründen. Am 22. März 2017 gründete sich der „Hemsbergturmverein“.

2021 traten drei „tragende Säulen“ des OWK Bensheim aus Altersgründen aus der Vorstandsarbeit zurück und ein neuer Vorstand wurde gewählt. Vorsitzende ist seitdem Brigitte Bach, stellvertretende Vorsitzende Erna Jarz. Zielsetzung des neuen Vorstandes ist: der Erhalt der Ortsgruppe Bensheim des Odenwaldklubs. Erreicht werden soll das Ziel mit einem modernen Erscheinungsbild, Mitgliedergewinnung durch attraktive Veranstaltungen und guter Vermarktung und das Angebot zur kostenlosen Ausbildung von Wanderführern.

Die OWK-Homepage wurde neu aufgestellt, der Wanderplan hat ein neues Gesicht bekommen und punktet mit seinen attraktiven Angeboten, unter anderem seit 2021 mit einem monatlichen Familienangebot und 2022 einer Ferienbetreuung in den Osterferien, und einer Wanderfreizeit für Familien in den Sommerferien.

Mit dem im Bergsträßer Anzeiger veröffentlichten Artikeln ist es dem Verein gelungen, auf sich aufmerksam zu machen. „Wir können schon einige neue Mitglieder begrüßen“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Zwei Neumitglieder bieten seit 2021 Kräuterspaziergänge an, ein anderes führt im Oktober 2022 eine Extremwanderung durch. Die Osterferienbetreuung, und die Wanderfreizeit in den Sommerferien sind ebenfalls Angebote von Neumitgliedern. red