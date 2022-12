Odenwald-Tour mit Nebel und Sonne

Bensheim. Zur Jahresabschluss-Wanderung der SSG Outdoor-Abteilung „Wandern für Aktive“ kamen 18 Wanderer, um bei der Tour von Reichenbach nach Bensheim dabei zu sein. Mit der Buslinie 665 fuhr man nach Reichenbach Mitte. Ab hier führte der Weg, auf den im Mai 2022 eröffneten Knodener Kirchpfad. Mal mehr mal weniger steil ging es konstant hoch nach Knoden. Für die meisten Mitwanderer war dieser Pfad neu.

Zu Beginn der Tour zogen dichte Nebelschwaden über die Wiesen, was für diese Jahreszeit schöne Fotomotive hergab. Je höher die Wanderer kamen, um so mehr lichtete sich die Nebelwand und die Sonne hatte immer mehr Kraft, um zum Vorschein zu kommen. In Knoden, wurde erst mal eine kurze Verschnaufpause eingelegt, bevor es Richtung Bensheim ging.

Der Wanderführer hatte ja noch einige Überraschungen für die Gruppe und so ging es gleich wieder vom Hauptweg ab und es wurde der Gronauer Mathildentempel, auch „Knodener Tempelche“, angegangen. Dieses wurde vom OWK Bensheim im Jahr 1890 errichtet und vom Sturm Wiebke 1990 zerstört. Durch den Naturpark Bergstraße-Odenwald wurde diese schöne Schutzhütte 1994 wieder neu errichtet und auch hier waren fast alle Wanderer das erste Mal. Weiter ging es zur Karl Stähr-Hütte, um hier eine kleine Mittagsrast einzulegen.

Bis zum Schönberger Kreuz

Ab jetzt führte der Weg abwärts Richtung Elmshausen, wo alle überrascht waren, einen Sessellift zu sehen. Allerdings nur ein Teilstück mit zwei Sitzen, worüber man doch schmunzeln musste.

Auf schmalen Wegen und bei strahlendem Sonnenschein, ging es jetzt wieder aufwärts bis zum Schönberger Kreuz und auf dem altbekannten Höhenweg nach Bensheim.

Bei einem Wanderehepaar kehrte die Gruppe ein, um bei einem gemütlichen Abschluss mit Kaffee, selbst gebackenen Kuchen und Plätzchen zusammen zu sitzen. Es wurde geplaudert, gelacht, Rückblick gehalten sowie der neue Wanderplan für 2023 erstellt. red