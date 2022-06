Bensheim. Der Odenwaldklub (OWK) Bensheim fährt am Sonntag, 3. Juli, mit dem Bus zum Odenwälder Wandertag nach Bruchsal. Die Ortsgruppe des Odenwaldklubs Bruchsal bietet vier Rundwanderungen in verschiedenen Längen, eine Stadtführung sowie die Besichtigung des Bruchsaler Schlosses an.

Verschiedene Etappen

Die Etappen sind 16, 13, 11 und 6,5 Kilometer lang und werden von den Wanderführern des OWK Bruchsal geführt. Die Stadtführung ist mit 2,5 Stunden und die Schlossführung mit einer Stunde angesetzt. Um 9 Uhr ist die Begrüßung durch die Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick, 9.10 Uhr durch den Vorsitzenden des Gesamt Odenwaldklubs Herrn Seitel sowie um 9.20 Uhr durch die Vorsitzende des OWK Bruchsal Birgit Pankratz.

Beginn der Wanderungen ist um 9.30 Uhr, 9.45 Uhr, 10 Uhr und 10.15 Uhr, die Stadtführung startet um 11 Uhr und die Schlossbesichtigung um 11.15 Uhr. Ab 13 Uhr gibt es Mittagessen und ein buntes Programm. Die Abfahrt zum Odenwälder Wandertag ist um 7.45 Uhr am Busbahnhof Bensheim, die Kosten belaufen sich auf 30 Euro für die Busfahrt.

Anmeldung bei der Tourist Information Bensheim, Hauptstraße 53 (Telefon 06251/869-6101) oder bei Brigitte Bach (Telefon 06251/74894, E-Mail: brigittebach@web.de).

Mit der Überweisung in Höhe von 30 Euro pro Person auf das Konto des Odenwaldklubs Bensheim (DE 10 50 95 00 68 00 02 11 82 48) ist die Anmeldung verbindlich, heißt es von Seiten des Vereins.

Alle Klubmitglieder, Freundinnen und Freunde sowie Gäste sind willkommen. red