Obstbäume richtig schneiden

Bensheim. Nachdem ein Obstbaum „erwachsen“ geworden ist, kann er je nach Sorte und Standortbedingung zwischen acht und zwölf Meter hoch werden. Schaut man sich um, erkennt man in der Landschaft häufig, dass Obstbäume längere Zeit nicht besonders gepflegt wurden. Ein unschönes Astgewirr ist entstanden und ein frühzeitiger Zerfall droht.

Auch durch die Sensibilisierung für den Naturschutz stellt sich für einige Grundstückseigentümer nun die Frage, wie mit diesen frühzeitig gealterten Bäumen umgehen. Weiterhin Nichts-Tun lässt den Baum „vergreisen“. Es ist Zeit für einen Verjüngungsschnitt.

Der Nabu Bensheim/Zwingenberg bietet einen Obstbaum-Schnittkurs an. © Nabu

Der Naturschutzbund (Nabu) Bensheim/ Zwingenberg bietet ab 18. Februar einen Praxiskurs „Naturgemäßer Baumschnitt an alten Obstbäumen“ an. In der Ankündigung dazu heißt es: Vielen kommt es auf einen hohen Ertrag nicht an. Sie setzen auf den ökologischen Wert ihrer Wiese und die Möglichkeit, auch Obst zu ernten. Tatsächlich sind Wiesen, die nicht intensiv landwirtschaftlich genutzt werden, mit etwa 5 000 Tier- und Pflanzenarten eines der artenreichsten Kulturbiotope Mitteleuropas und auf die Pflege durch den Menschen angewiesen. Ohne die Hilfe des Menschen können Streuobstwiesen weder entstehen, noch bleiben sie dauerhaft erhalten.

In einem Praxiskurs vor Ort werden den Teilnehmerinnen und Teilnehmern durch Gerhard Kraft, einem zertifizierten Landschaftsobstbauer, grundlegende Kenntnisse vermittelt, wie ältere Bäume eine „Erneuerung“ oder auch eine notwendige „Entlastung“ bekommen. Mit dem entsprechenden Schnitt können die richtigen Impulse gegeben werden. „Learning by doing“ lautet die Devise.

Der Kurs beginnt am 18. Februar um 10 Uhr auf einer Obstbaumwiese in Bensheim-Auerbach im Hangbereich des Höllbergs. Bei Frost oder Dauerregen wird der Kurs auf den 11. März verlegt. Das Ende ist für ca. 14.30 Uhr geplant. Für eine warme Mittagsverpflegung ist gesorgt. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Parkplatz verlängerte Ernst-Ludwig-Promenade(Auffahrt zum Auerbacher Schloss). Der Besuch ist kostenfrei; es besteht die Möglichkeit einer Spende. Der Fußweg beträgt 15 Minuten. Eine genaue Beschreibung der Lage des Grundstücks kann nach der Anmeldung zugesandt werden.

Einige Handsägen und Astscheren sind vorhanden; Leitern werden vom Nabu gestellt. Arbeitshandschuhe und festes Schuhwerk wird benötigt. Eigenes Werkzeug sollte mitgebracht werden. red