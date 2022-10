Oald Bensem spielt wieder Theater

Bensheim. Seit 90 Jahren zeigt die Heimatvereinigung Oald Bensem Mundarttheater. In diesem Jahr hat sich das spielfreudige Ensemble der Boulevardkomödie „Tante Tillys Testament“ verschrieben. Ein echter Mundartknaller soll es werden.

Das achtköpfige Ensemble probt und schleift bereits seit Monaten unter der bewährten Leitung von Sonja Rödel an dem Stück, das alles in sich trägt, um die Zuschauer einen fantastischen Theaterabend erleben zu lassen. Die Komödie in drei Akten soll ein Erlebnis für die Besucher werden. Gespielt wird an drei Abenden im Bensheimer Parktheater. Die Termine sind: Samstag, 12. November, Freitag, 18. November, und Samstag, 19. November. Beginn ist jeweils um 20 Uhr, Einlass 19 Uhr.

Die Karten gibt es in der Bäckerei Jost, im Restaurant Walderdorffer Hof und bei allen Mitwirkenden. Der Eintrittspreis beträgt 14 Euro.

Die Heimatvereinigung Oald Bensem und ganz besonders das Theaterensemble freut sich nach der Corona-Zwangspause schon jetzt auf das Publikum. „Vergessen sie den Alltag für ein paar Stunden, genießen sie einen schönen Abend – und vor allem: Lachen sie von Herzen“, wirbt Oald-Bensem-Vorsitzender Heinz Walter für den Theaterbesuch. red