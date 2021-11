Nur wer schon früh da war, bekam in Bensheim eine Impfung

Bensheim. „Man kommt sich vor wie in einer Bananenrepublik“, so der Kommentar von einem der Beteiligten der Impfaktion des Kreises Bergstraße am Dienstag im Bensheimer Parktheater. „Dass man bestens organisierte Impfzentren schließt, um uns dann hier bei Wind und Wetter anstehen zu lassen,“ ärgerte sich eine junge Frau, die sich mit ihrer Mutter bereits um 9.30 Uhr, also eineinhalb Stunden vor Beginn der Aktion, in die Schlange vor dem Parktheater gestellt hatte. Manche kamen sogar noch früher.

Ihr Warten endete zum Glück mit einem Happy End, denn sie und ihre Mutter und die anderen früh Gestarteten bekamen je eine der begehrten Biontech-Impfdosen verabreicht. Pünktlich um 11 Uhr öffneten sich die Türen für die Impfaktion im Theater. Einlass war über die Rampe ins Gertrud-Eysoldt-Foyer, die Impfung selbst erfolgte im Eingangsbereich im Erdgeschoss. Eine lange Schlange bildete sich dann durch das Treppenhaus des Parktheaters hinaus zum Dalberger Hof und auf der anderen Seite am Bürgerhaus bis zum Parkplatz des Parktheaters. An den engagierten Mitarbeitern der Impfaktion lag es nicht, dass bei dem ein oder anderen Wartenden Unmut aufkam. Sie waren freundlich und geduldig und litten selbst unter der Situation.

Dass bei 450 Impfdosen am Ende nicht alle Wartenden an den ersehnten Piks kommen würden, war bald klar – und eine Mitarbeiterin des Kreises zählte die Personen in der Schlange ab, um niemanden unnötig warten zu lassen. Um 11.48 Uhr hieß es dann: „Hier ist der Cut, die anderen können nach Hause gehen.“ Wie bereits bei zuvor durchgeführten mobilen Impfaktionen gab es eine größere Diskrepanz zwischen Impfwilligen und vorrätigem Impfstoff. Wer gestern kein Erfolg hatte, kann es heute in Zwingenberg probieren. Ab 11 Uhr wird im Foyer der Melibokushalle geimpft. tn