Nur noch mit 3 G ins Rathaus

Bensheim. Zum Schutz der Bürger und der städtischen Beschäftigten wird das bestehende Hygienekonzept ab Montag (7.) um die 3 G-Regel für Besucher erweitert. Die Regelung gilt für alle städtischen Einrichtungen, inklusive Stadtbibliothek, Bürgerbüro und Tourist-Information.

Bei Betreten einer Einrichtung ist ab Montag ein 3 G-Nachweis zu erbringen. Dazu zählt entweder ein Impfnachweis oder ein Genesenennachweis oder ein Testnachweis (maximal 24 Stunden alt; bei PCR-Test maximal 48 Stunden alt).

Vorgelegt werden kann ebenso ein Nachweis der Teilnahme an einer regelmäßigen Testung im Rahmen eines verbindlichen Schutzkonzepts für Schüler sowie Studierende und sonstigen Ausbildungseinrichtungen (Testheft mit Eintragungen der Schule oder der Lehrkräfte). Als vollständig geimpft gelten Personen, die noch nicht nachweislich an Covid-19 erkrankt waren und mindestens zwei Impfungen erhalten haben. Dabei muss die letzte Einzelimpfung mindestens 14 Tage zurückliegen. Ebenfalls als vollständig geimpft gelten Personen, die an Covid-19 erkrankt waren und mindestens eine Impfdosis erhalten haben. Ausnahmen gelten für Kinder unter sechs Jahren und Kinder, die noch nicht eingeschult sind. Auch für Kurzzeitkontakte (zum Beispiel Eltern, die Kinder in die Kita bringen oder abholen) bestehen Ausnahmen. Für den Besuch im Museum gilt die 2 G-Plus-Regelung. Das Hygienekonzept und Regelungen zum Besuch des Museums und zu den Veranstaltungen des Parktheaters sind auf der Website www.stadtkultur-bensheim.de nachzulesen. ps

